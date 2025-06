Mondiale per club | Inter pareggia 1-1 con Monterrey Lautaro segna dopo il gol di Ramos

Nel calcio internazionale, l'Inter apre il suo cammino al Mondiale per Club con un pareggio emozionante contro Monterrey. Sul campo del Rose Bowl di Pasadena, i nerazzurri dimostrano grinta e determinazione, rispondendo prontamente al gol di Ramos con una splendida rete di Lautaro. Un risultato che lascia spazio a speranze e ambizioni per le sfide future, dimostrando ancora una volta la forza e il carattere della squadra. La strada verso la gloria è ancora lunga.

Solo un pari all'esordio per l'Inter al Mondiale per Club: al Rose Bowl Stadium di Pasadena, in California, i nerazzurri hanno pareggiato 1-1 con il Monterrey. I messicani erano passati in vantaggio con un gol di testa al 25mo di Sergio Ramos su corner, poi il pareggio di Lautaro al 42mo con bello schema su calcio di punizione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mondiale per club: Inter pareggia (1-1) con Monterrey. Lautaro segna dopo il gol di Ramos

