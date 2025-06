Mondiale per Club al City basta un solo tempo | Foden e Doku condannano il Wydad

Il Manchester City dimostra ancora una volta la propria forza al Mondiale per club, dominando il Wydad Casablanca nel primo tempo grazie alle magie di Foden e Doku. Con un inizio scoppiettante, gli inglesi si preparano a difendere il titolo con determinazione, anche se l'espulsione di Lewis complica leggermente il cammino. La sfida è appena iniziata: resteranno i campioni in carica a brillare?

Tutto come da programma: è bastato il primo tempo al Manchester City per avere la meglio sul Wydad Casablanca, in un incontro del gruppo G del Mondiale per club giocato a Filadelfia. Con le reti di Phil Foden al 2' e Jeremy Doku al 42' gli inglesi hanno superato il primo ostacolo del torneo ed iniziato nel modo migliore la difesa del titolo. Il City ha chiuso in 10 per l’espulsione di Rico Lewis. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiale per Club, al City basta un solo tempo: Foden e Doku condannano il Wydad

