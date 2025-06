Mondiale per Club Al Ain-Juventus | probabili formazioni e dove vederla in tv

La Juventus si appresta a scrivere un capitolo emozionante nella sua storia, partecipando alla nuova edizione del Mondiale per Club a 32 squadre. Con le probabili formazioni e tutte le info su come seguirla in TV, dall’Europa al resto del mondo, questa competizione promette spettacolo e grandi sfide. Non perdere l’appuntamento: la partita tra Juventus e avversario di... sarà uno degli eventi più attesi dell’anno.

Dall’Europa al mondo. La Juventus si prepara a scrivere una nuova pagina della propria storia calcistica, facendo il suo debutto nella Mondiale per Club con il nuovo format a 32 squadre. L’appuntamento è fissato per la notte italiana tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, alle 3: avversario di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Mondiale per Club, Al Ain-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv

In questa notizia si parla di: mondiale - club - juventus - probabili

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Al Ain-Juventus (Mondiale per Club): orario, dove vederla, probabili formazioni e pronostico Vai su Facebook

Sta per iniziare l’avventura della #Juventus al #MondialeperClub I bianconeri, allenati da #Tudor, esordiranno nella competizione affrontando l’#AlAin Vai su X

Al Ain-Juventus, le probabili: attacco Conceiçao-Yildiz-Kolo Muani; Al Ain-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Al Ain-Juventus: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club.

Mondiale per Club 2025, Juventus-Al Ain: orario, dove vederla, probabili formazioni - Nella notte italiana tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno i bianconeri affronteranno l’Al Ain nel primo match della fase a gironi. Da msn.com

Al Ain-Juventus: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club - Juventus, gara valida per la prima giornata del Gruppo G del Mondiale per Club in programma alle ore 3. tuttosport.com scrive