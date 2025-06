Mondiale per Club 2025 Monterrey-Inter 1-1 | Lautaro replica a Sergio Ramos

Inizia con un emozionante pareggio per 1-1 l’avventura dell’Inter al Mondiale per Club 2025. Sul campo del Rose Bowl di Pasadena, i nerazzurri di Cristian Chivu affrontano il Monterrey in un match ricco di tensione e passione. Sergio Ramos inaugura il tabellino con un gol prezioso, ma Lautaro Martinez risponde prontamente, mantenendo viva la speranza nerazzurra. La sfida è solo all’inizio, e il cammino verso il titolo promette emozioni indimenticabili.

Inizia con un pareggio per 1-1 l’avventura dell’ Inter al Mondiale per Club 2025. Al Rose Bowl di Pasadena la squadra di Cristian Chivu, all’esordio sulla panchina nerazzurra, va sotto 1-0 per effetto della rete di Sergio Ramos al 25?. Pareggio ad opera di Lautaro Martinez al 42?. Mondiale per Club: inizia con un pareggio il cammino dell’Inter #ForzaInter #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MonterreyInter — Inter?? (@Inter) June 18, 2025 Monterrey-Inter 1-1, il tabellino. Monterrey 1-1 Inter. Stadio: Rose Bowl, Pasadena Arbitro: Wilton Sampaio (Brasile) Marcatori: 25’ Ramos (M), 42’ Lautaro (I) Monterrey (3-4-2-1) – Andrada; Medina, Sergio Ramos, Guzmán; Chávez (58’ Aguirre), Rodríguez, Torres (58’ Deossa), Arteaga; Canales (89’ Rojas), Ocampos (89’ Cortizo); Berterame (78’ Ambriz). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per Club 2025, Monterrey-Inter 1-1: Lautaro replica a Sergio Ramos

In questa notizia si parla di: mondiale - club - inter - lautaro

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club - Inter, non buona la prima. I nerazzurri dominano contro il Monterrey ma alla fine è solo 1-1. Reti di Sergio Ramos e Lautaro, che si divora il gol partita. Palo di Canales per il Monterrey Vai su Facebook

Inter-Monterrey al Mondiale per Club solo 1-1 , a segno Lautaro Vai su X

Mondiale per club: l'Inter solo 1-1 col Monterrey, a segno Lautaro; Mondiale per Club 2025 - Sergio Ramos apre, Lautaro risponde: gli highlights di Monterrey-Inter 1-1 - Calcio video; Lautaro riprende Ramos, ma quanti rimpianti: l'Inter non va oltre l'1-1 col Monterrey.

Mondiale per Club 2025, Monterrey-Inter 1-1: Lautaro replica a Sergio Ramos - Al Rose Bowl di Pasadena la squadra di Cristian Chivu, all’esordio sulla panchina nerazzurra, va sotto 1- Si legge su msn.com

Mondiale per Club 2025, Monterrey-Inter 1-1: gol di Sergio Ramos e Lautaro Martinez - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mondiale per Club 2025, Monterrey- Segnala tg24.sky.it