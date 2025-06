Mondiale per Club 2025 Juventus-Al Ain | orario dove vederla probabili formazioni

Il Mondiale per Club 2025 sta per aprire i battenti, e la Juventus si prepara al suo debutto nella fase a gironi contro l’ostico Al Ain. La notte tra il 18 e il 19 giugno sarà fondamentale per i bianconeri, con orari, modalità di visione, probabili formazioni e tutte le news da non perdere. Sei pronto a vivere questa emozionante avventura calcistica? Scopri tutto nel nostro approfondimento!

Debutto per la Juventus nel nuovo Mondiale per Club 2025. Nella notte italiana tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno i bianconeri affronteranno l’ Al Ain nel primo match della fase a gironi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partita. #FIFACWC, l’esordio si avvicina? Viaggio nella vigilia della sfida con l’Al-Ain? @FIFACWC June 14 – July 13 Every Game Free https:t.co9MbQ9ZYqdX #TakeItToTheWorld — JuventusFC (@juventusfc) June 18, 2025 Juventus-Al Ain, a che ora si gioca. Data e ora: Giovedì 19 giugno alle 03:00 ora italiana. Stadio: Audi Field, Washington, DC, USA. L’avversaria. L’avversaria della Juventus è l’ Al Ain, club degli Emirati Arabi Uniti campione dell’ AFC Champions League 20232024 e con una storia importante a livello locale e continentale, avendo vinto 14 campionati nazionali e 2 Asian Champions League. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per Club 2025, Juventus-Al Ain: orario, dove vederla, probabili formazioni

In questa notizia si parla di: mondiale - club - juventus - orario

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Dove vedere Al Ain–Juventus Streaming Gratis: Dove vederla in TV, Formazioni, Orario | Mondiale per Club 2025 https://calcioin.it/juventus-al-ain-mondiale-club-2025-orario-roja-tv-streaming-formazioni-35139 Mondiale per Club 2025, Al Ain-Juventus: data, Vai su Facebook

Mondiale per Club, quando giocano Inter e Juventus: gli orari e dove vederle in chiaro (tv e streaming) https://msn.com/it-it/sport/other/mondiale-per-club-quando-giocano-inter-e-juventus-gli-orari-e-dove-vederle-in-chiaro-tv-e-streaming/ar-AA1GNL5q?ocid=s Vai su X

Come vedere le partite di Juventus e Inter al Mondiale per Club in replica, in differita e on demand; Mondiale per Club, Al Ain-Juve: dove vederla in tv, orario e formazioni; Al Ain-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).

Al Ain-Juventus (Mondiale per Club): orario, dove vederla, probabili formazioni e pronostico - La Juventus si appresta a fare il suo esordio nel Mondiale per Club affrontando l'Al Ain a Washington nella notte italiana tra mercoledì e giovedì. msn.com scrive

Al Ain-Juventus: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club - Juventus, gara valida per la prima giornata del Gruppo G del Mondiale per Club in programma alle ore 3. Come scrive tuttosport.com