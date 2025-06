Mondiale per Club 1ª giornata | dopo l’Inter 1-1 stasera debutta Inzaghi

Notte di emozioni al Mondiale per Club FIFA: l’Inter esordisce con un pareggio contro il Monterrey, mentre questa sera Inzaghi debutta con l’Al-Hilal contro il Real Madrid, segnando una nuova tappa dopo il tradimento in Champions League. Tra curiosità e sorprese, il torneo promette spettacolo e tensione fino all’ultimo minuto. Resta con noi per scoprire cosa ci riserva questa avvincente edizione del mondiale per club.

Al Mondiale per Club Fifa stanotte è avvenuto l’esordio dell’Inter, nella partita pareggiata 1-1 contro il Monterrey. Oggi si completa la prima giornata e in serata c’è l’esordio di Inzaghi con l’Al-Hilal contro il Real Madrid, dopo il tradimento avvenuto prima della finale di Champions League. Curiosità in Ulsan Hyundai-Mamelodi Sundowns: è iniziata oltre un’ora dopo per via di un’allerta meteo. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI IERI E DELLA NOTTE. GRUPPO E. River Plate-Urawa Red Diamonds 3-1 12? Colidio, 48? Driussi, 58? rig. Matsuo (U), 73? Meza Monterrey-Inter 1-1 25’ Sergio Ramos, 42’ Lautaro Martinez (I) CLASSIFICA: River Plate 3, Inter 1, Monterrey 1, Urawa Red Diamonds 0. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club, 1ª giornata: dopo l’Inter (1-1) stasera debutta Inzaghi

