Mondiale club | scialbo pareggio dell’Inter contro il Monterrey

In un Mondiale per club che si presenta meno emozionante del previsto, l'Inter fatica a brillare contro il Monterrey, con un pareggio che lascia l'amaro in bocca. Dopo il gol di Sergio Ramos, Lautaro Martinez risponde, ma la partita resta avara di emozioni. L'Inter dovrà ora dimostrare il suo valore nelle prossime sfide, perché il cammino verso il titolo è ancora lungo e ricco di insidie.

I nerazzurri vanno sotto dopo il gol di Sergio Ramos, pari Lautaro L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Mondiale club: scialbo pareggio dell’Inter contro il Monterrey

In questa notizia si parla di: mondiale - club - scialbo - pareggio

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Di Maria saluta il Benfica: “Questa è stata la mia ultima partita”; Juve agli spareggi, ma col Bruges è uno 0-0 fin troppo scialbo; La Juve non sa cos'è la continuità : da ottobre non fa doppietta tra Serie A e Champions.

Mondiale per Club 2025, Monterrey-Inter 1-1: gol di Sergio Ramos e Lautaro Martinez - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mondiale per Club 2025, Monterrey- Lo riporta tg24.sky.it

Mondiale per Club, quando giocano Inter e Juventus: gli orari e dove vederle in chiaro (tv e streaming) - Domenica 15 giugno è ufficialmente iniziato il nuovo Mondiale per Club FIFA, competizione intercontinentale che ha preso il via con la partita tra l'Inter Miami di Messi e gli ... Scrive ilmessaggero.it