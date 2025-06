Mondiale club Chivu stecca la prima Inter bloccata dal Monterrey di Sergio Ramos

Il sogno mondiale dei nerazzurri si tinge di amarezza: Chivu sbaglia, il Monterrey di Sergio Ramos sfrutta l'errore e blocca l’Inter nella sua prima sfida. Dopo il pareggio di Lautaro, la squadra di Inzaghi si disunisce, rischiando di perdere nel finale. Un inizio difficile che mette sotto pressione i ragazzi di Milano, costretti a risalire una salita già ripida e complicata. La strada verso la gloria si fa subito in salita.

Parte malissimo il mondiale per club dei nerazzurri, colpiti sull'unico errore dall'ex Real Madrid. Dopo il pari di Lautaro, l'Inter va in confusione e rischia di subire il 2-1 nel finale. Cammino già in salita.

L'esordio dell'Inter al Mondiale per Club non è indimenticabile: solo 1-1 contro un Monterrey guidato da tutto il carisma di Sergio Ramos. I tifosi messicani piangono di gioia in tribuna e si regalano un piccolo sogno. Per Chivu c'è ancora tanto da lavorare, buon Vai su Facebook

Di Lautaro il primo gol dell'era Chivu e dell'Inter al Mondiale per Club. Il Capitano risponde al vantaggio di Sergio Ramos. Un'Inter che avrebbe meritato sicuramente il vantaggio. Vai su X

