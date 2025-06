Molestie alla Luminara, allarme in piena notte.

La magia della Luminara di Pisa si mescola purtroppo con un episodio che ha scosso la notte più lunga dell’anno. Mentre le luci danzano nel cielo, un grave episodio di molestia ha messo in allarme la città, ricordando che anche nelle occasioni di festa ci sono ombre da affrontare. La sicurezza e il rispetto devono essere sempre al centro della nostra attenzione, affinché la bellezza possa splendere senza paura.

Pisa, 18 giugno 2025 – La notte della Luminara, la più lunga e luccicante dell’anno, si porta con sé anche il lato oscuro della luna. Negli anni eccessi e bagordi, stando al meno ai report di forze dell’ordine e sanitari, sembrano essere stati drasticamente contenuti, ma può bastare anche un solo episodio a lasciare tracce indelebili in chi lo subisce. E’ il caso di una ragazza italiana che alle 3.30 dell’altra notte, in Vettovaglie, è stata pesantemente molestata da uno straniero. L’uomo, di origini asiatiche, ha approfittato della presenza di moltissimi giovani ancora in giro per il centro per abbassarsi i pantaloni, denudarsi e molestare la giovane che ha avuto il tempismo di reagire e chiedere aiuto, attirando anche l’attenzione di altre persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it