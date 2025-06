Moglie annegata nella vasca via al processo per Enzo Giardi

Un caso che ha sconvolto Ravenna, segnando profondamente la comunità, sta ora approdando a un nuovo capitolo. Enzo Giardi, 78 anni, è sotto processo per l’omicidio della moglie Piera Ebe Bertini, affetta da Alzheimer. La vicenda, ricca di tensione e mistero, si sta delineando con nuovi elementi inattesi. La Corte d’Assise, presieduta dal giudice Trerè, ascolta le prime testimonianze, aprendo un’epoca di attesa e suspense per tutta la città.

Ravenna, 18 giugno 2025 – È cominciato davanti alla Corte d'Assise presieduta dal giudice Giovanni Trerè, con giudice a latere Antonella Guidomei, il processo a carico di Enzo Giardi, 78 anni, accusato dell'omicidio della moglie Piera Ebe Bertini, 77 anni, gravemente malata di Alzheimer. Un delitto che aveva scosso la città di Ravenna e che oggi è tornato al centro della scena giudiziaria con un elemento decisivo: la Corte ha accolto la richiesta della difesa di disporre una perizia psichiatrica sull'imputato, che sarà affidata il 3 luglio al medico Pietro Pietrini di Lucca.

