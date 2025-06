Modena Volley | Ultimi Movimenti di Mercato e Trattative in Corso

Modena Volley si prepara a chiudere gli ultimi dettagli di un mercato ricco di sorprese e scommesse. Tra addii importanti e nuovi arrivi, la squadra di viale dello Sport sta definendo il roster per affrontare al meglio la prossima stagione. Le mosse sono decisive per consolidare il team e puntare ai vertici. Ma le domande rimangono: chi sostituirà De Cecco come regista titolare? La risposta è ormai vicina.

Mancano le ultime pedine al tassello Modena Volley, per le ufficialitĂ di acquisti o cessioni, ma sono pedine importanti. Ruolo per ruolo, ecco i nodi ancora da dirimere per la societĂ di viale dello Sport. Alzatori. Quattro cose sono sono certe: l’addio a Meijs, l’addio a Uriarte, la rescissione del contratto con Luciano De Cecco e l’arrivo dell’altro argentino Giraudo a fare da vice. Da vice a chi? Ormai è questione di giorni, dovrebbe essere annunciato l’acquisto del giovanissimo francese Tizi-Oualou, strappato al Czestochowa con l’offerta di un contratto pluriennale. Sembra che la trattativa si stia limando sul buy out (ovviamente il Czestochowa vuole monetizzare il piĂą possibile la volontĂ del giocatore di non rispettare il contratto coi polacchi senza aver giocato con loro nemmeno una partita) ma alla fine si scenderĂ a patti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena Volley: Ultimi Movimenti di Mercato e Trattative in Corso

