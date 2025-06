Modena calcio | casting per il nuovo portiere quattro nomi in lizza

Il Modena si prepara a rivoluzionare la propria porta, dando il via a un casting che coinvolge quattro nomi di grande esperienza: Radunovic, Lezzerini, Chichizola e Silvestri. La scelta del nuovo numero uno sarà fondamentale per il mercato estivo, e le voci si intensificano. Chi saprà conquistare il ruolo di pilastro tra questi talenti? La risposta si avrà nelle prossime settimane, segnando l’inizio di una nuova era gialloblù.

Si conta cominciando dal numero uno, ed anche il mercato del Modena comincerĂ da lì. Da qualche giorno si rincorrono voci che vogliono i gialli alla ricerca di un portiere. Radiomercato al momento parla di un casting di quattro nomi, tutti uomini d’esperienza: Boris Radunovic, Luca Lezzerini, Leandro Chichizola e Marco Silvestri. La figura piĂą sfumata appare quella di Radunovic, quest’anno a Bari ma di proprietĂ del Cagliari: i rapporti del Modena con la societĂ rossoblĂą sono molto buoni (vedi le acquisizioni lo scorso anno di Di Pardo e Idrissi) e quello del 29enne serbo è un nome da tenere comunque in considerazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena calcio: casting per il nuovo portiere, quattro nomi in lizza

In questa notizia si parla di: modena - casting - portiere - quattro

Lanciano Quattro Anni Di Serie B Vai su Facebook

Modena calcio: casting per il nuovo portiere, quattro nomi in lizza; Modena, attesa e strategia per la panchina: il casting parte dopo la finale playoff; RdC - Modena, casting allenatore: tutti i nomi valutati.

Modena calcio: casting per il nuovo portiere, quattro nomi in lizza - Si conta cominciando dal numero uno, ed anche il mercato del Modena comincerà da lì. Segnala msn.com

Calcio dilettanti, portiere colpisce con un pugno l’arbitro: squalificato per quattro anni e mezzo - Modena, 29 febbraio 2024 – Nicola Tonarini, portiere 27enne della Fonda Pavullese, squadra di calcio che milita in seconda categoria, è stato squalificato per quattro anni e mezzo per aver ... Si legge su ilrestodelcarlino.it