Modello 730 | scadenze e tempistiche per il rimborso nella busta paga di luglio

Se, attraverso il calcolo delle detrazioni e deduzioni, risulta che nel 2024 hai diritto a un rimborso fiscale, non perdere tempo: conoscere le scadenze e le tempistiche di presentazione del Modello 730 è fondamentale per riceverlo già nella busta paga di luglio.

Per molti lavoratori dipendenti italiani, si avvicina il momento di ricevere il rimborso Irpef direttamente nella busta paga di luglio. Questo avviene grazie alla presentazione del modello 730, che permette di effettuare il ricalcolo delle imposte dovute per l'anno precedente. Se, attraverso il calcolo delle detrazioni e deduzioni, risulta che nel 2024 sono state trattenute più tasse di quelle effettivamente dovute, il contribuente riceverà la differenza direttamente nella busta paga. La scadenza del 20 giugno.

