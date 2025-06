Modello 730 | possibile annullarlo entro il 20 giugno Necessario nuovo inoltro entro 24 48 ore

Hai presentato il modello 730 e ora ti chiedi se puoi annullarlo? La buona notizia è che fino al 20 giugno puoi richiedere l’annullamento, purché invii una nuova dichiarazione entro 24-48 ore. Ricorda che, fino al 30 settembre 2025, hai tempo per trasmettere la dichiarazione precompilata tramite l’app dell’Agenzia delle Entrate. Se preferisci il modello Redditi, la scadenza è il 31 ottobre 2025. Scopri come agire in modo corretto e tempestivo.

Fino al 30 settembre 2025, i contribuenti possono trasmettere la dichiarazione 730 precompilata utilizzando l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate. Chi invece opta per il modello Redditi precompilato può inviarlo fino al 31 ottobre 2025. L'articolo Modello 730: possibile annullarlo entro il 20 giugno. Necessario nuovo inoltro entro 2448 ore . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: entro - modello - possibile - annullarlo

Riconferma supplenti sostegno, entro il 31 maggio richiesta della famiglia [MODELLO per i Dirigenti Scolastici] - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il DM n. 32/2025, che stabilisce le misure per garantire la continuità dei docenti di sostegno a tempo determinato nell’Anno scolastico 2025/2026.

Eliminazione di messaggi o chat su Messenger | Centro assistenza di Messenger Vai su Facebook

Modello 730: possibile annullarlo entro il 20 giugno. Necessario nuovo inoltro entro 24/48 ore; Modello 730/2025 precompilato: annullamento entro il 20 giugno; Modello 730/2025, errori nella dichiarazione? Ecco come annullarlo entro il 20 giugno e cosa fare dopo.

Modello 730 precompilato: come annullarlo entro il 20 giugno - Il 20 giugno 2025 è il termine entro il quale è possibile annullare il modello 730 precompilato, se ci si accorge di aver commesso qualche errore. Lo riporta ipsoa.it

Annullamento 730 entro il 20 giugno, poi si corregge con modello integrativo - Dopo aver inviato la dichiarazione dei redditi è possibile effettuare anullamenti, correzioni o integrazioni: procedura in base alla data. Riporta msn.com