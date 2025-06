MOBY ANCORA UNA VOLTA VINCE IL CAMPIONATO DELL’ESTATE ITALIANA LA COMPAGNIA SCENDE IN CAMPO COL PARMA CALCIO

Moby, ancora una volta campione dell’estate italiana, rafforza il suo legame con il cuore del paese attraverso una nuova partnership con il Parma Calcio. Da sempre sinonimo di affidabilità e passione, Moby si prepara a sbarcare in campo come back sponsor della maglia della Prima Squadra Maschile per la stagione 2025/2026. Un connubio che unisce emozioni sportive e viaggi indimenticabili, iniziando già dal viaggio verso le meraviglie del nostro mare.

Parma Calcio è lieto di annunciare una nuova partnership con Moby, la compagnia di navigazione delle famiglie italiane, che a partire dalla stagione 20252026 sarà back sponsor di maglia della Prima Squadra Maschile. Da sempre Moby si vede assegnare dai propri passeggeri lo scudetto riservato alla migliore compagnia di navigazione italiana, facendo iniziare le vacanze in direzione di Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d'Elba fin dal viaggio, con un network di rotte, di orari e di servizi di bordo unico. Oggi Moby rafforza la propria presenza anche nel mondo del calcio: la Balena Blu approda a Parma con una nuova sponsorizzazione, diventando partner del Parma Calcio.

