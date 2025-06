Mobilità interregionale Dirigenti Scolastici 2025 26 | scadenze novità e posti disponibili in aggiornamento

Se sei un dirigente scolastico pronto a cambiare regione, l’opportunità per il 2025/26 è alle porte! La mobilità interregionale si svolgerà interamente online, con possibilità di indicare fino a quattro regioni e una scadenza importante: il 1° luglio 2025. Tutti i posti vacanti saranno disponibili, garantendo trasparenza e tutela degli esiti concorsuali. Resta aggiornato sulle novità e i posti disponibili, perché questa potrebbe essere la tua occasione di crescita professionale.

La mobilità interregionale dei Dirigenti scolastici per il 202526 si svolgerà interamente online, con possibilità di indicare fino a quattro regioni. Le domande dovranno essere presentate entro il 1° luglio 2025. Il 100% dei posti vacanti sarà disponibile, con attenzione alla tutela degli esiti concorsuali e all'assenza di esuberi Mobilità interregionale DS 202526: domande online .

Mobilità interregionale 2025/26 Dirigenti Scolastici: posti disponibili [IN AGGIORNAMENTO] - Se sei un dirigente scolastico in cerca di nuove opportunità, non perdere l'occasione di partecipare alla mobilità interregionale 2025/26.

Dei 42 posti, 20 saranno assegnati ai vincitori del concorso ordinario; 22 destinati alla mobilità interregionale (in attesa della norma definitiva), salvo eventuali posti liberati da movimenti in uscita. Vai su X

NUOVI DIRIGENTI TRA INTELLIGENZA ARTIFICIALE ED EMOTIVA: CHIUSO A ROMA IL PRIMO CICLO DI SEMINARI DIRIGENTISCUOLA Roma, 14 giugno 2025 Si è concluso presso il prestigioso Liceo Visconti di Roma il primo ciclo di seminari organizzato Vai su Facebook

Mobilità Dirigenti Scolastici, conferimento e mutamento incarichi per il 2025/26,: domanda online entro 1° luglio. NOTA Ministero; Mobilità dirigenti scolastici a.s. 2025/26, domande entro il 1° luglio 2025; Mobilità dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2025/2026.