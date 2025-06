Mobilità dirigenti scolastici 2025 26 domanda entro il 1° luglio | ecco tutte le fasi

Se sei un dirigente scolastico pronto a orientare il futuro della scuola, non perdere questa occasione! Il Ministero dell’Istruzione ha aperto le procedure di mobilità per il 2025/26, con domanda da presentare entro il 1° luglio. Scopri tutte le fasi e i dettagli necessari per garantire un passaggio senza intoppi. Ecco tutto ciò che devi sapere per affrontare con successo questa importante opportunità!

Il Ministero dell’Istruzione ha attivato la procedura per il conferimento e mutamento d’incarico dei dirigenti scolastici per il 202526. Con nota n. 35636 del 13 giugno, il MIM definisce tempi e modalità della mobilità, inclusi i criteri per le richieste interregionali e le situazioni di rientro da comandi o incarichi speciali. Le domande vanno inviate . Mobilità dirigenti scolastici 202526, domanda entro il 1° luglio: ecco tutte le fasi . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Mobilità Dirigenti Scolastici, conferimento e mutamento incarichi per il 2025/26,: domanda online entro 1° luglio. NOTA Ministero; Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la Nota relativa alla mobilità dei Dirigenti Scolastici (PDF); Mobilità interregionale 2025/26 Dirigenti Scolastici: posti disponibili [IN AGGIORNAMENTO].