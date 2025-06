Mkhitaryan analizza | Bisogna lavorare e ora prepariamoci all’Urawa

Mkhitaryan, dopo il pareggio contro Monterrey, mette in chiaro: il lavoro e l’allenamento sono la chiave per affrontare le sfide future. Ora, con l’Urawa alla porta, l’armeno sottolinea l’importanza di prepararsi al meglio, dimostrando che ogni dettaglio conta in questa fase cruciale. Le sue parole ispirano fiducia: il team non si ferma, ma lavora duro per conquistare il successo. Prepariamoci all’Urawa, perché ogni impegno conta.

Mkhitaryan parla dopo Monterrey-Inter, partita finita 1-1. L’armeno parla di lavoro e di allenamento. Contro l’Urawa diventa già importante e fondamentale. Le sue parole. LAVORARE – Oltre a Carlos Augusto, anche Henrikh Mkhitaryan si è espresso dopo Monterrey-Inter su Mediaset. Il centrocampista armeno non ha voluto comunque abbattersi dopo il pareggio all’esordio al Mondiale per Club contro i messicani. Ecco cos’ha detto: « Volevamo vincere questa partita, non è stata facile, abbiamo creato qualche occasione e potevamo segnare prima, però questo è il calcio, bisogna lavorare di più. Dobbiamo andare avanti, non sarà facile, però siamo una squadra e dobbiamo lottare insieme guardando al futuro ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mkhitaryan analizza: Bisogna lavorare e ora prepariamoci all’Urawa»

