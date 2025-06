Mkhitaryan a Mediaset | Questa prima gara non è stata facile

Mkhitaryan a Mediaset: il centrocampista dell’Inter commenta la sua prima partita al Mondiale per Club, una sfida ricca di emozioni e insidie. Dopo il pareggio contro il Monterrey, le parole di Henrikh riflettono determinazione e spirito di squadra, anticipando una fase ancora più combattuta. Le sue impressioni offrono uno sguardo autentico sulle sfide nerazzurre in questo importante torneo internazionale, lasciando il pubblico con la curiosità di scoprire come proseguirà questa avventura.

Mkhitaryan, le parole del centrocampista nerazzurro dopo il pareggio ottenuto nella partita d'esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey. Il centrocampista dell' Inter Henrikh ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportediaset dopo il pareggio per 1-1 ottenuto dai nerazzurri nella partita d'esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey. Nel suo intervento, ha condiviso le sue opinioni riguardo alla partita, commentando gli aspetti che hanno caratterizzato la prima hara dell'era Cristian Chivu LE PAROLE DI HENRIKH MKHITARYAN – « Certo che volevamo vincere questa prima gara, non è stata facile, abbiamo creato qualche occasione e potevamo chiuderla prima, ma questo è il calcio.

