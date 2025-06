Misterbianco Adotta una telecamera in città | parte il progetto per la sicurezza urbana

Misterbianco dà il via a una rivoluzione nella sicurezza urbana con il progetto “Adotta una telecamera in città”. Un’iniziativa innovativa che coinvolge cittadini e imprese, rafforzando la sorveglianza e la tutela del territorio. Grazie a questa collaborazione, Misterbianco si avvicina sempre più a un modello di comunità più sicura e coesa, dimostrando come l’unione tra pubblico e privato possa fare la differenza nella tutela dei cittadini.

Misterbianco, 18 giugno. Il Comune di Misterbianco ha ufficialmente avviato il progetto "Adotta una telecamera in città", una proposta innovativa rivolta a privati, cittadini e aziende, che mira a potenziare la videosorveglianza urbana e migliorare la sicurezza sul territorio. Questa iniziativa, approvata dalla Giunta comunale, si inserisce nel piano dell'Amministrazione guidata dal sindaco Marco Corsaro, con l'obiettivo di potenziare il monitoraggio del territorio, prevenire atti vandalici, microcriminalità e fenomeni di degrado urbano, come l'abbandono dei rifiuti.

