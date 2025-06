Mister Movie Napoli Vasco Rossi canta Je so’ pazzo omaggio a Pino Daniele il video

Nel cuore di Napoli, il Maradona si trasforma in un palcoscenico di emozioni, mentre Vasco Rossi rende omaggio a Pino Daniele cantando “Je so’ pazzo”. Un momento indimenticabile che ha fatto vibrare l’intera città, unendo generazioni e stili musicali in un tributo sincero e coinvolgente. Scopri come questa celebrazione ha acceso il pubblico e lasciato un segno profondo nella memoria dei presenti.

Lo stadio Maradona di Napoli in visibilio per Vasco che canta "Je so' pazzo": omaggio a Pino Daniele.

Pizza di Sorbillo per Vasco Rossi a Napoli prima dei concerti del Maradona - Entusiasta di condividere un momento di autentica tradizione napoletana, Vasco Rossi ha scelto la celebre pizza di Sorbillo prima dei suoi concerti al Maradona.

Vasco Rossi a Napoli canta 'Je so' pazzo' e infiamma il Maradona. Accenna il verso «Si stat' ò primm ammore» mentre parla al pubblico, Vasco Rossi, e fa partire il coro del ritornello di 'O surdato 'nnammuratò.

Vasco Rossi omaggia Pino Daniele a Napoli - Accenna il verso "Si stat' o' primm ammore" mentre parla al pubblico, Vasco Rossi, e fa partire il coro del ritornello di 'O surdato 'nnammurato'.