Mister Movie L’Odissea firmata Nolan sposta le riprese in Islanda con oltre 1000 comparse

L’attesa cresce per "The Odyssey" di Christopher Nolan, il suo epico viaggio in IMAX con un cast stellare e oltre 250 milioni di euro di budget. Per rendere questa avventura ancora più straordinaria, le riprese sono state spostate in Islanda, coinvolgendo più di 1000 comparse. Un progetto ambizioso che promette di ridefinire i parametri del cinema di grande innovazione e spettacolo. Rimanete sintonizzati: il viaggio sta per iniziare!

