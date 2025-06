Mister Movie Jurassic World Rebirth | Scarlett Johansson e il cast svelano i segreti del ritorno alle origini

Preparati a un viaggio emozionante nel passato e nel futuro di Jurassic World: Rebirth. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e il regista Gareth Edwards condividono con MisterMovie.it i segreti del ritorno alle origini, rivelando il legame profondo con il capolavoro di Spielberg. Scopri come questa nuova avventura rilegge e rinnova l’amore per uno dei franchise più amati di sempre. Un'anticipazione imperdibile per tutti gli appassionati di cinema e dinosauri!

Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e il regista Gareth Edwards raccontano il loro 'sogno' e il legame profondo del nuovo film con il capolavoro originale di Steven Spielberg.

