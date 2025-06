Mister Movie Helena Prestes | Amore in Sardegna Avventure Estreme e Vita Dopo il Grande Fratello

Dopo il successo al Grande Fratello, Helena Prestes si apre a nuove avventure in Sardegna, dove ha incontrato la famiglia di Javier Martinez e si è immersa in emozionanti sport estremi. La sua vita si trasforma in un mix di amore, adrenalina e scoperte, portandola oltre i riflettori televisivi verso un nuovo capitolo ricco di esperienze indimenticabili. Scopri come Helena sta vivendo il suo rinascimento tra passione e avventura, scrivendo il suo destino fuori dal reality.

