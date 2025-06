Mister Movie Harold & Kumar Tornano | Il Cult Stoner Comedy Si Rilancia con i Creatori di Cobra Kai

Prepariamoci a un ritorno esplosivo nel mondo delle commedie: Harold & Kumar, la coppia cult interpretata da John Cho e Kal Penn, si reinventa con un nuovo film! Questa volta, i creatori di Cobra Kai, serie ammirata per la sua energia, sono alla guida del progetto. Un mix irresistibile di humor e adrenalina che promette di sorprendere anche i fan più affezionati. Il conto alla rovescia è iniziato: la comicità stoner più amata sta per tornare in grande stile!

La celebre coppia comica Harold & Kumar, interpretata da John Cho e Kal Penn, si prepara per un nuovo film. Al timone il team di Cobra Kai che ha dato il via alla saga.

