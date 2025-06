Mister Movie Addio a Anne Burrell | L’iconica chef di Worst Cooks in America ci ha lasciato

È con profonda tristezza che apprendiamo della scomparsa di Anne Burrell, l'iconica chef di Worst Cooks in America e volto amato di Food Network. A soli 55 anni, la sua improvvisa perdita a New York lascia un vuoto nel mondo culinario e televisivo. Ricordiamo con affetto il suo talento, il suo carisma e le tante emozioni che ci ha regalato nel corso degli anni. La sua eredità continuerà a ispirare generazioni di appassionati di cucina.

La star di Food Network, amatissima per il suo carisma e talento, è scomparsa improvvisamente a New York all'età di 55 anni.

