Missione istituzionale a Londra per la deputata Tassinari | Importanti spunti sul controllo dei conti pubblici

Durante la visita, la delegazione ha avuto l’opportunità di approfondire le strategie di controllo e trasparenza dei conti pubblici nel Regno Unito, gettando nuove basi per migliorare la tutela delle finanze italiane. La missione si è rivelata un momento cruciale per rafforzare il confronto internazionale e condividere best practice, contribuendo a rendere più efficace il nostro sistema di vigilanza sulla gestione pubblica.

Si è conclusa la missione istituzionale a Londra della delegazione del Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione della Camera dei deputati, alla quale ha preso parte anche la deputata forlivese Rosaria Tassinari. Durante la visita, la delegazione ha avuto l'opportunità di approfondire.

