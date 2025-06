Missili in arrivo da Teheran | nuovo allarme in Israele L' annuncio del Wsj | Trump ha approvato i piani d' attacco contro l' Iran

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: missili in arrivo da Teheran scatenano un nuovo allarme in Israele, mentre Trump avrebbe approvato i piani d’attacco contro l’Iran. La situazione si fa sempre più urgente, con sirene di allarme e boati che rimbombano tra Tel Aviv e Gerusalemme. Putin chiede di tutelare gli interessi degli iraniani, mentre il mondo segue con il fiato sospeso gli sviluppi di questa crisi internazionale.

I presidente Usa ha convocato una riunione nella «Situation room». Sirene di allarme a Tel Aviv e a Gerusalemme, uditi forti boati. Putin chiede che gli interessi degli iraniani vengano tutelati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Missili in arrivo da Teheran: nuovo allarme in Israele. L'annuncio del Wsj: «Trump ha approvato i piani d'attacco contro l'Iran»

