Minori dal reato al riscatto Ci prova l’Università | Esperimento riuscito

Minori vittime di contesti difficili e spesso sconosciuti, ma capaci di riscatto e rinascita. Cristina Maggia, presidente del Tribunale dei minorenni di Brescia, dal 1993 affronta storie di giovani in condizioni estreme, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo. Solo attraverso una responsabilità condivisa e interventi mirati possiamo trasformare il disagio in opportunità di crescita e speranza per un domani migliore.

"Ci sono ragazzi che vivono sin dalla nascita in condizioni in cui non dovrebbero vivere, secondo le convenzioni internazionali firmate anche dall’Italia". Alla luce della sua esperienza di giudice minorile iniziata nel 1993, Cristina Maggia, presidente del Tribunale dei minorenni di Brescia, non ha dubbi: a fronte della violenza dei minori, serve una presa di responsabilità di tutta la comunità. "Viviamo il disagio sempre maggiore dei giovani che incontriamo tutti i giorni in Tribunale – ha spiegato, nel convegno organizzato dalla Cattolica di Brescia per presentare gli esiti del progetto di messa alla prova in università –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Minori, dal reato al riscatto. Ci prova l’Università: "Esperimento riuscito"

In questa notizia si parla di: minori - reato - riscatto - prova

Pubblicare foto dei figli minori è reato: cosa ha stabilito il Tribunale di Milano - Il dibattito sulla condivisione delle foto dei figli sui social si arricchisce di una nuova, importante sentenza del Tribunale di Milano.

Oggi a Napoli – Tribunale per i Minorenni (Penale) Lo Studio è presente oggi presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, impegnato nella tutela dei diritti in ambito penale minorile. ? La giustizia minorile è un terreno delicato, dove l’obiettivo non è solo l’ Vai su Facebook

Minori, dal reato al riscatto. Ci prova l’Università: Esperimento riuscito; Lo sport come strumento di riscatto sociale: la nuova edizione di “Play for the future” amplia l’orizzonte; Lo sport come strumento di riscatto sociale: al via la nuova edizione di Play for the Future..

Minori autori di reato, alla Cattolica la messa alla prova è inclusiva - In occasione della nuova Community conference è stato fatto il primo bilancio del progetto promosso dall’Università: protagonisti otto ragazzini ... Riporta giornaledibrescia.it

Libera aiuta i minori che hanno commesso un reato - Nel sistema giudiziario italiano, quindi, la cosiddetta “messa alla prova” offre al minore che ha commesso un reato ... Come scrive ilpost.it