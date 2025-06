Ministro Giuli | Il recupero dell' Albergo dei Poveri è il progetto più imponente di tutto il Sud

Il ministro Giuli sottolinea con orgoglio l'impegno del Ministero della Cultura nel valorizzare Napoli e il Sud. Tra i progetti più ambiziosi spicca il recupero del Real Albergo dei Poveri, un capolavoro di 100mila mq nel cuore della città, simbolo di rinascita e storia. Questa iniziativa rappresenta una vera e propria rinascita culturale, pronta a trasformare un monumento incompiuto in un simbolo di speranza per tutto il Mezzogiorno.

"Il Ministero della Cultura ha investito con convinzione su Napoli ben prima che io diventassi ministro. Il progetto più imponente, non soltanto per la città ma per l'intero Mezzogiorno, è il recupero del Real Albergo dei Poveri: parliamo di 100mila mq nel centro di Napoli, un'opera incompiuta.

