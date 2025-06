Minimarket e vendita di alcolici oltre l’orario consentito | sospensioni per tre attività

A Firenze, tre minimarket hanno subito sanzioni fino a 15 giorni di chiusura per aver venduto alcol oltre l’orario consentito. Un'azione decisa dalla Polizia Municipale, che mira a tutelare la sicurezza e il rispetto delle norme nelle zone più sensibili della città. La lotta contro l’abuso di alcol e il rispetto degli orari sono fondamentali per garantire un ambiente più sicuro e tranquillo. La città continua a vigilare con fermezza per il benessere di tutti i cittadini.

Firenze, 18 giugno 2025 – Attività di vendita sospesa da due a quindici giorni. La Polizia Municipale lunedì pomeriggio ha notificato ai gestori di tre minimarket i provvedimenti di stop perché sono stati sorpresi a vendere alcol dopo le 21: due sono in area Unesco e il terzo in una delle strade interessate dall’ordinanza della sindaca sull’obbligo di chiusura dalle 21 alle 7. Per le attività in area Unesco i provvedimenti prevedono rispettivamente due giorni (si tratta della prima sanzione) e dieci giorni (il gestore in un caso ha già collezionato tre violazioni). Anche il terzo minimarket è una “vecchia conoscenza” della Polizia Municipale: le pattuglie da ottobre lo hanno infatti sorpreso quattro volte aperto oltre l’orario di vendita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minimarket e vendita di alcolici oltre l’orario consentito: sospensioni per tre attività

