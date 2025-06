MindsEye le recensioni positive sono scritte dai bot? Il team nega le accuse dei fan

Il debutto di MindsEye, il nuovo titolo di Build A Rocket Boy guidato dal creatore di GTA, ha suscitato un acceso dibattito: tra critiche feroci e commenti entusiasti, la community si interroga sulla veridicità delle recensioni positive. Alcuni sospettano che siano scritte dai bot, un’accusa respinta dal team. Ma cosa si nasconde dietro questi elogi ripetitivi? La verità potrebbe essere più complessa di quanto sembri.

Il debutto di MindsEye, titolo dello studio Build A Rocket Boy guidato dal creatore di GTA, non ha avuto l'impatto sperato: la stampa specializzata e una parte consistente del pubblico hanno criticato aspramente il gioco. Tuttavia, in mezzo a questa pioggia di recensioni negative, è emersa una serie di commenti entusiasti e ripetitivi che ha destato i sospetti della community. Frasi simili tra loro, piene di elogi e tutte concentrate sugli stessi elementi narrativi e tematici — come la "teoria della simulazione" o il paragone con Cyberpunk 2077 — hanno portato alcuni utenti, tra cui il giornalista Mike Channell di OutsideXbox, a ipotizzare l'utilizzo di bot automatizzati per manipolare la percezione pubblica.

