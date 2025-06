MindsEye 2 è già in sviluppo nonostante il lancio fallimentare del primo capitolo?

Nonostante il fallimento del primo capitolo, MindsEye 2 è già in fase di sviluppo, lasciando tutti sorpresi. Lo studio Build A Rocket Boy sembra deciso a migliorare le sorti della saga, mentre voci di un progetto segreto legato a una celebre serie TV alimentano l’attesa. È chiaro che la sfida per il rilancio sia appena iniziata: restate sintonizzati per scoprire cosa ci riserva il futuro di MindsEye.

Nonostante MindsEye si sia rivelato uno dei peggiori lanci dell’anno – tanto da spingere Sony a offrire rimborsi e i rivenditori a tagliarne il prezzo a soli 20 dollari – lo studio Build A Rocket Boy sembrerebbe già al lavoro su MindsEye 2. A rivelarlo è il noto YouTuber spagnolo BaityBait, che ha parlato di un sequel in fase embrionale e di un secondo progetto misterioso legato a una “serie TV che tutti conoscono”, basato su una licenza di grande peso. Il primo capitolo, diretto da Leslie Benzies, ex-lead di Grand Theft Auto, era stato accolto con molte aspettative ma si è poi scontrato con una realtà ben diversa: un mondo di gioco vuoto, privo di attività significative, afflitto da bug tecnici gravi e scelte di design poco ispirate. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - MindsEye 2 è già in sviluppo nonostante il lancio fallimentare del primo capitolo?

MindsEye 2 è già in sviluppo nonostante il lancio fallimentare del primo capitolo?

