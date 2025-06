Minaccia di morte la madre e viene arrestato a soli 14 anni

Un giovane di soli 14 anni, protagonista di un grave episodio di violenza familiare, ha suscitato grande scalpore a Brescia. Dopo aver minacciato di morte la madre, è stato arrestato e trasferito in una comunità protetta. Un caso che solleva importanti riflessioni sulla gestione dei comportamenti a rischio nei minori e sull'importanza di interventi tempestivi per prevenire tragedie più gravi.

Il Tribunale per i minorenni di Brescia martedì mattina ha convalidato l'arresto di un ragazzino di appena 14 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia: è finito in manette (e già trasferito in una comunità protetta) a seguito dell'ennesima aggressione verbale, con minacce, nei confronti della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Minaccia di morte la madre e viene arrestato a soli 14 anni

