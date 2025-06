mille miglia un successo il passaggio da prato migliaia di appassionati lungo il percorso

Un'onda di passione e nostalgia ha invaso Prato questa mattina, con migliaia di appassionati pronti a salutare il passaggio della Mille Miglia 2025. Nonostante l’orario mattutino, la città si è animata al richiamo delle auto d’epoca, delle innovative vetture verde e delle spettacolari Ferrari Tribute. Un successo che conferma come questa kermesse continui a conquistare i cuori di grandi e piccini, rafforzando il legame tra passato e presente. La festa continua, e la magia…

Prato, 18 giugno 2025 - Migliaia di appassionati in festa hanno accolto questa mattina il passaggio dalla provincia di Prato dell'edizione 2025 della Mille Miglia. Nonostante il transito in mattinata dal nostro territorio, la cittadinanza ha comunque risposto in massa al richiamo dei mezzi d'epoca, delle auto green della 1000 Miglia Green e delle Ferrari Tribute. Proprio quest'ultime sono state le prime ad approdare in provincia di Prato da viale Borgovalsugana, per poi dirigersi in piazza del Mercato Nuovo, piazza del Duomo, piazza del Comune e piazza delle Carceri. Qui c'è stato il Controllo a Timbro a cui hanno partecipato direttamente anche esponenti dell'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it