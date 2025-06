Mille Miglia mattinata fra i tornanti di Futa e Raticosa

Mille Miglia 2025: tra i maestosi tornanti di Futa e Raticosa, la leggenda riprende vita sotto un cielo sereno. Gli equipaggi, avvolti dagli spettacolari paesaggi appenninici, affrontano con passione e determinazione questa sfida storica. La prima Prova di Media ha acceso l’entusiasmo, mentre il rombo dei motori echeggia come un richiamo all’avventura e alla tradizione. Il fascino senza tempo della corsa più amata d’Italia si risveglia ancora una volta, promettendo emozioni indimenticabili.

(Adnkronos) – La seconda tappa della 1000 Miglia 2025 è ripartita nella prima mattinata di oggi da Bologna. Il meteo continua ad assistere gli equipaggi, che hanno raggiunto la Futa e la Raticosa, passi storici della 1000 Miglia di velocità , circondati dai soleggiati panorami appenninici. Lungo il tratto che collega i due valichi, si è anche tenuta la prima Prova di Media di questa edizione. “Il rombo dei motori in partenza e l’odore di cherosene per me sono sinonimo solo di 1000 Miglia – la battuta di Joe Bastianich in attesa del Controllo Orario di inizio tappa a Bologna -oggi saremo a Siena, nei territori del Chianti, e a Roma, la città Caput Mundi. 🔗 Leggi su Seriea24.it