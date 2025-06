Mille Miglia a Roma | orario di arrivo e strade chiuse

Preparati a vivere un’emozione unica: la Mille Miglia torna a Roma il 18 giugno 2025, attraversando le strade più iconiche della città, con arrivo previsto tra le 19:30 e le 22:20. Le vie di via Veneto si trasformeranno in un palcoscenico di auto d’epoca, mentre alcune strade saranno chiuse al traffico per consentire il passaggio di questa prestigiosa gara. Non perdere l’occasione di assistere a uno degli eventi più affascinanti del motorsport storico!

La Mille Miglia è la gara d’auto d’epoca per eccellenza che il 18 giugno 2025 torna nella Capitale, nel cuore di Roma, in via Veneto. C’è tanto attesa per l’evento che prevede lo stesso percorso: Brescia-Roma-Brescia. Mille Miglia a Roma: gli orari. Secondo quanto si legge sul sito ufficiale, Mille Miglia passerà a Roma tra le 19:30 e le 22:20. In questa fascia di tempo arriveranno le auto storiche; precedentemente, dalle ore 18:30 alle 19:45 avrà luogo la sfilata delle vetture del Ferrari Tribute. La viabilità. Per un grande evento come Mille Miglia c’è bisogno di un piano organizzativo al pari passo. 🔗 Leggi su Funweek.it

Automobilismo, la 1000 Miglia 2025 si presenta a Roma - La 1000 Miglia 2025 si presenta a Roma, incarnando più di una semplice competizione automobilistica. È un viaggio epico attraverso l’anima dell’Italia, celebrando creatività, ingegneria e stile.

La Mille Miglia torna a Roma! Mercoledì 18 giugno oltre 400 auto d’epoca sfileranno da Villa Borghese a via Veneto, affiancate dai veicoli elettrici della Mille Miglia Green Via Veneto chiusa al traffico (tratto largo Fellini–via Boncompagni) fino a sabato 2 Vai su Facebook

Toscana, Mille Miglia, il percorso di oggi: tappa Bologna Roma, gli orari - Macchine d’epoca di inestimabile valore attraversano campagne e città: da Prato a Empoli, fino alla Val d’Orcia. Segnala lanazione.it