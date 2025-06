Mille Miglia 2025 in Toscana la carovana delle auto d’epoca anima borghi e città d’arte

Dalle strade di Firenze alle affascinanti campagne toscane, la Mille Miglia 2025 torna a incantare con un percorso ricco di storia e stile. Questa avvincente carovana di auto d’epoca trasforma ogni angolo della regione in un’ode alla passione automobilistica e all’arte, attraversando borghi medievali e città d’arte. La seconda tappa, in programma, promette emozioni indimenticabili e un’immersione totale nel patrimonio culturale e motoristico della Toscana.

FIRENZE – In questi giorni, la Toscana si lascia avvolgere dal fascino intramontabile della Mille Miglia 2025, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto dove sfilano autentici capolavori su quattro ruote. L’edizione di quest’anno, articolata in cinque giornate, rievoca il leggendario tracciato a otto delle prime corse del Novecento, animando borghi, colline e cittĂ d’arte da martedì 17 a sabato 21 giugno. La seconda tappa, in programma oggi – mercoledì 18 giugno – ha visto la carovana partire da Bologna per puntare verso Roma, con un passaggio spettacolare attraverso l’Appennino e l’ingresso in Toscana dai passi della Raticosa e della Futa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it