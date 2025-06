Miley Cyrus si racconta | guarda il trailer di Something Beautiful

Scopri l’intimità e la creatività di Miley Cyrus in “Something Beautiful”, un evento cinematografico esclusivo che svela il lato più autentico della star. Dopo il successo al Tribeca Film Festival, questa esperienza unica arriverà nelle sale italiane per un giorno soltanto, il 27 giugno. Non perdere l’occasione di immergerti nel mondo vibrante di Miley, tra musica, emozioni e rivelazioni sorprendenti: un appuntamento imperdibile per ogni fan e appassionato di arte contemporanea.

Miley Cyrus Dopo l’anteprima del 6 giugno al prossimo Tribeca Film Festival di New York, arriverà nelle sale italiane solo per un giorno, il prossimo 27 giugno, come evento speciale al cinema, Miley Cyrus: Something Beautiful, un’esperienza cinematografica unica nel suo genere della visionaria icona della musica pop. Miley Cyrus: Something Beautiful è un’opera pop creativa con tredici brani originali tratti dal visual album “Something Beautiful”. Il film è mixato in esclusiva per la distribuzione cinematografica da Alan Meyerson (Dune – Parte Uno, Il cavaliere oscuro). Il film è prodotto da Miley Cyrus, XYZ Films e Panos Cosmatos (Mandy, Beyond the Black Rainbow), in collaborazione con Sony Music Vision, Columbia Records e Live Nation. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Miley Cyrus si racconta: guarda il trailer di “Something Beautiful”

