Milano strappano dal polso di un turista un orologio da 250mila euro | un arresto

Un brillante esempio di prontezza e professionalità: a Milano, in pieno centro, un turista australiano è stato vittima di un furto di un orologio da 250mila euro. Ma grazie all’intervento tempestivo della polizia locale, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, dimostrando che la sicurezza in città è una priorità. Un episodio che rafforza la fiducia nella nostra metropoli e nel suo impegno per proteggere i cittadini e i visitatori.

milano - strappano - polso - turista

