milano recuperato il corpo di un uomo nel parco delle cave

Il corpo di un uomo, dall’apparente età di 40 anni, ma ancora non identificato, è stato recuperato all’alba di mercoledì dal nucleo Saf del Comando dei vigili del fuoco di Milano, nel Parco delle Cave, all’altezza di via Cancano. Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi della stessa persona scomparsa domenica scorsa nei pressi di un laghetto del Parco situato nel quartiere Baggio, alla periferia ovest di Milano. Dopo averlo riportato a riva, i vigili del fuoco hanno consegnato il corpo alla polizia scientifica per l’identificazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it