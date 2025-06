Milano ragazzini rapinati e insultati con frasi antisemite fuori da sinagoga

Un episodio inquietante scuote Milano: due ragazzini, appena usciti dalla sinagoga di via dei Gracchi, sono stati aggrediti da un gruppo di adolescenti, rapinati e insultati con frasi antisemite. Questo grave episodio evidenzia la necessità di una riflessione profonda sulla tolleranza e la convivenza civile nelle nostre città . La speranza è che azioni concrete possano contrastare simili atti di intolleranza e promuovere un futuro di rispetto reciproco.

(Adnkronos) – Due ragazzi di 15 e 18 anni sono stati rapinati e insultati con frasi antisemite nel pomeriggio di ieri all'uscita della sinagoga di via dei Gracchi a Milano.  Erano passate da poco le 15.30 quando le due vittime, con in testa la kippah, sono state avvicinate da un gruppetto di tre 16enni (due . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, ragazzini rapinati e insultati con frasi antisemite fuori da sinagoga

