Milano poliziotto accoltellato un anno fa | torna in servizio Christian Di Martino

Poco più di un anno fa, Milano ha vissuto un episodio che ha commosso la città: l’agente Christian Di Martino, accoltellato durante un intervento presso la stazione di Lambrate per proteggere i passeggeri, torna in servizio. Dopo 13 mesi di recupero e dedizione, il suo ritorno rappresenta un messaggio di coraggio e speranza. La Polizia di Stato lo ha accolto con entusiasmo sui social, ricordando che “con il turno...”

Poco più di un anno fa, l’8 maggio 2024, era stato accoltellato durante un intervento alla stazione di Lambrate per difendere alcuni passeggeri dal 37enne di nazionalità marocchina che lanciava pietre contro di loro. A distanza di oltre 13 mesi, il 17 giugno il vice ispettore di polizia Christian Di Martino è rientrato in servizio. Lo ha annunciato la Polizia di Stato, che sui social ha dato il “bentornato” all’agente 35enne. “Con il turno serale torna oggi in servizio alle volanti della Questura di Milano. Christian Di Martino, il vice ispettore che un anno fa è stato gravemente ferito, rischiando la vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, poliziotto accoltellato un anno fa: torna in servizio Christian Di Martino

Torna in servizio Christian Di Martino, il poliziotto di 36 anni accoltellato alla stazione di Lambrate a Milano

