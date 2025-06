Milano Cortina svelati i calendari olimpici dell’hockey su ghiaccio

A meno di un anno dall'inizio dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, si delineano i dettagli che renderanno indimenticabile questa grande vetrina sportiva. Oggi, 17 giugno, sono stati ufficializzati i calendari delle competizioni di hockey su ghiaccio, tra emozioni e adrenalina. Con le partite che si svolgeranno tra il 5 e il 22 febbraio 2026, l’attesa cresce: il sipario si alza sulla sfida più fredda ma anche più appassionante.

