Milano bar usato per lo spaccio di droga | 29enne arrestato con cocaina hashish e quasi 1000 euro in casa

Milano, città vibrante e pulsante di vita, si trova ancora una volta sotto i riflettori per un episodio che desta preoccupazione: un 29enne arrestato nel cuore della metropoli, accusato di spaccio di droga. Durante l’operazione, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e quasi 1000 euro in contanti, segnando un nuovo capitolo nella lotta contro il traffico illecito. La vicenda sottolinea l’importanza di vigilare e tutelare la sicurezza urbana.

Un 29enne è stato arrestato a Milano per spaccio di droga. La Polizia ha sequestrato cocaina, hashish e denaro contante. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Milano, bar usato per lo spaccio di droga: 29enne arrestato con cocaina, hashish e quasi 1000 euro in casa

In questa notizia si parla di: milano - spaccio - droga - 29enne

Spaccio di hashish tra Monza e Milano: una soffiata e tre spacciatori arrestati - Un'operazione della Squadra Mobile della Questura ha portato all'arresto di tre cittadini italiani, di età compresa tra i 28 e i 60 anni, accusati di spaccio di hashish tra Monza e Milano.

Milano, bar usato per lo spaccio di droga: 29enne arrestato con cocaina, hashish e quasi 1000 euro in casa; Via vai di spacciatori, tra loro un 15enne: fermato ha preso a stampellate i poliziotti; Milano, in un appartamento al Lorenteggio una serra per coltivare e produrre marijuana: arrestato 29enne.

Milano, bar usato per lo spaccio di droga: 29enne arrestato con cocaina, hashish e quasi 1000 euro in casa - Un 29enne è stato arrestato a Milano per spaccio di droga. Scrive virgilio.it

Al bar beccava i clienti, poi concludeva la trattativa: in manette spacciatore 29enne - Ieri, martedì 17 giugno 2025, la Polizia di Stato a Milano ha arrestato un cittadino italiano di 29 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. Segnala primalamartesana.it