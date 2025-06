Milano ancora due donne aggredite

Milano ancora scuote il cuore della città con due episodi di violenza che hanno coinvolto due donne in poche ore. Le autorità sono intervenute rapidamente, denunciando e cercando di fare luce su quanto accaduto. Questi episodi sollevano ancora una volta il tema della sicurezza femminile in una metropoli vibrante ma complessa. La città si mobilita per garantire protezione e giustizia: cosa ci riserverà il futuro?

A Milano nella giornata di ieri sarebbero avvenuti due episodi di violenza nel giro di poche ore. I presunti fatti hanno dato vita a due denunce. Vittime delle presunte violenze sarebbero state due donne. Milano, due interventi da parte della Polizia Locale. Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Locale di Milano sono stati protagonisti di due distinti interventi avvenuti per episodi d i violenza e abusi nei confronti di altrettante donne. Il primo in pieno pomeriggio nel quartiere Figino dove una dipendente di un ristorante della zona è stata avvicinata da un uomo di origini egiziane. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Milano, ancora due donne aggredite

