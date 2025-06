Milano 2027 | il centrosinistra in tilt per il candidato sindaco

Milano 2027 si avvicina e il centrosinistra affronta un momento di crisi: tra alti e bassi, il Partito Democratico resiste nel cuore della città ma fatica a conquistare le periferie. I sondaggi su Beppe Sala non sono incoraggianti, e l’ipotesi di evitare le primarie per Mario Calabresi o Carlo Cottarelli si fa strada, con Emmanuel Conte come possibile outsider. La sfida è aperta: quale sarà la strada verso il nuovo sindaco meneghino? Continua a leggere.

Il partito Democratico resiste in centro, ma fa fatica nelle periferie. I sondaggi sull'operato su Beppe Sala non sono buoni, ma il primo cittadino uscente vorrebbe (come Carlo Calenda ) evitare le primarie per Mario Calabresi o Carlo Cottarelli. Spunta l'ipotesi Emmanuel Conte. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Milano 2027: il centrosinistra in tilt per il candidato sindaco

In questa notizia si parla di: milano - centrosinistra - tilt - candidato

Candidato civico come Calabresi o politico come Majorino? I dubbi del centrosinistra sul prossimo sindaco di Milano - Il centrosinistra milanese si trova a riflettere sul suo futuro dopo Beppe Sala, con le elezioni amministrative del 2027 all'orizzonte.

Una trentina di influencer sono scesi in piazza della Scala a Milano per manifestare contro “questa Milano allo sbaraglio”. Tra loro c’era Michelle Comi che ha sostenuto di essere costretta a girare giorno e notte con un body-guard perché vittima di molestie e s Vai su Facebook

Ruffini, il sogno impossibile di creare un nuovo Prodi; Il centrosinistra allargato ci prova con Zanelli; Il PD trova la quadra: c’è il nome del candidato sindaco.

Per Sala le primarie non sono il modo per scegliere il candidato sindaco di Milano: “In quel caso avrei perso” - Dopo le polemiche di qualche mese fa, il sindaco di Milano Beppe Sala torna a parlare delle amministrative del 2027 e delle primarie per la scelta del ... Segnala fanpage.it

Milano, Minniti (Pd): "Cottarelli? Ottimo nome, ma per le primarie. Che siano di coalizione..." - L'esponente dem risponde a Carlo Calenda: "Abbia più fiducia nell'elettorato del centrosinistra. affaritaliani.it scrive