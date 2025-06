Milan Vasquez non sarà riscattato dall'Empoli

Milán Vasquez non sarà riscattato dall'Empoli: il termine ultimo, fissato al 30 giugno, è ormai passato e la società toscana ha scelto di non esercitare l'opzione di acquisto dal Milan. Una decisione che apre nuovi scenari per il futuro del portiere colombiano e per entrambe le squadre coinvolte. Rimani con noi per scoprire le implicazioni di questa scelta e le prossime mosse sul mercato.

Il termine ultimo era fissato al 30 di giugno ma l`Empoli ha già deciso di non esercitare l`opzione di acquisto dal Milan del portiere colombiano. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan, Vasquez non sarà riscattato dall'Empoli; Vasquez ritrova il Milan: da oggetto misterioso a possibile rimpianto, l'Empoli deciderà il futuro del portiere; Empoli-Milan, il ballo degli ’ex’. De Sciglio e Colombo dalle giovanili. Vasquez portato in Italia da Maldini. Non sarà una partita banale per i tre.