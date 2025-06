Milan U17 in finale scudetto Renna | E’ una grande soddisfazione!

Il Milan Under 17 ha conquistato un posto nella finale Scudetto: le parole di Renna al termine della partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan U17 in finale scudetto, Renna: “E’ una grande soddisfazione!”

? Dopo una partita incredibile, finita 3-2 per l’Empoli, il Milan approda in semifinale! Sotto 3-0 a fine primo tempo la squadra di mister Renna riesce ad alzare la testa e segnare due reti necessarie per raggiungere il parziale di 3-3 tra andata e ritorno che co Vai su Facebook

