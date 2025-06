Milan si stringe per Xhaka | Tare vola in Germania

Il Milan si fa sempre più vicino a un grande colpo di mercato: l’arrivo di Granit Xhaka. Il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, ha già varcato la frontiera tedesca per accelerare le trattative con il Bayer Leverkusen, puntando a portare in rossonero il capitano svizzero. Una mossa strategica che potrebbe rafforzare notevolmente il centrocampo del Diavolo, lasciando tutti con l’anticipata domanda: sarà il suo nuovo volto per la prossima stagione?

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è volato in Germania per accelerare la chiusura della trattativa per Granit Xhaka, del Bayer Leverkusen. Il Milan accelera per il centrocampista Granit Xhaka, del Bayer Leverkusen, capitano della nazionale svizzera. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', il nuovo direttore sportivo rossonero, Igli Tare, è stato segnalato proprio in Germania, a Leverkusen, per trattare in prima persona l'acquisto del giocatore.

Xhaka al Milan? Lui risponde così: "Nel calcio non si sa mai. A volte …"

Il Milan spinge per Granit Xhaka, ma il Bayer Leverkusen frena. Per sbloccare l'operazione, Igli Tare può sfruttare l'interesse dei tedeschi per Malick Thiaw, seguito da tempo per rimpiazzare Tah e utile anche per le liste Champions. Le due trattative non sono f

